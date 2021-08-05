Пока бразильские болельщики продолжают злопыхать и извергать свой яд на российских спортсменов из-за проигрыша им на Олимпиаде, наша команда вышла в финал и встретится с победителем пары Франция-Аргентина. А тем временем зрителям Первого подготовлен настоящий сюрприз, прямо сейчас в студии мегагость, Владислав Ларин, прославленный в столь молодом возрасте тхэквондист, олимпийский чемпион.

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