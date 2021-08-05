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Время покажет 05.08.2021

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Время покажет 05.08.2021
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Время покажет (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Пока бразильские болельщики продолжают злопыхать и извергать свой яд на российских спортсменов из-за проигрыша им на Олимпиаде, наша команда вышла в финал и встретится с победителем пары Франция-Аргентина. А тем временем зрителям Первого подготовлен настоящий сюрприз, прямо сейчас в студии мегагость, Владислав Ларин, прославленный в столь молодом возрасте тхэквондист, олимпийский чемпион.

 

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