Шафран. "От Богомолова к Богохулову": Русская культура над пропастью и во лжи - Дмитрий Певцов 22.07.2021

Анатолий Чубайс внезапно выступил с предупреждением: энергетическая революция сформирует новые мировые элиты, и это может стать серьёзным ударом по России. Международная ситуация остаётся крайне нестабильной, и станут ли ближайшие годы временем потерь или временем приобретений, зависит только от нас. Возможные варианты развития событий разбирают Анна Шафран и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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