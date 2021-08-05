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Шафран. Новые мировые элиты: чего испугался Чубайс 05.08.2021

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Шафран 05.08.2021. Новые мировые элиты: чего испугался Чубайс
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Шафран - Новые мировые элиты: чего испугался Чубайс (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

Ведущие: Анна Шафран

Анатолий Чубайс внезапно выступил с предупреждением: энергетическая революция сформирует новые мировые элиты, и это может стать серьёзным ударом по России. Международная ситуация остаётся крайне нестабильной, и станут ли ближайшие годы временем потерь или временем приобретений, зависит только от нас. Возможные варианты развития событий разбирают Анна Шафран и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

 

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