Царьград. Главное - Первые в мире: Россия побеждает IT-гигантов (5 Августа 2021)
Опубликовано: 5 Августа 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Россия в шаге от победы над транснациональным it-гигантом Google. Блокировка телеканала "Царьград" стала рубиконом, перейдя который, Google не оставил себе и шанса на продолжение леволиберального диктата. Русский суд остудил пыл глобалистов. Теперь Google либо выполнит требования русского законодательства, либо заплатит огромный штраф, который может обернуться для компании разорением.
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