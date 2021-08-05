Царьград. Главное. На старость не хватит: пенсии снова ушли в минус 04.08.2021

Россия в шаге от победы над транснациональным it-гигантом Google. Блокировка телеканала "Царьград" стала рубиконом, перейдя который, Google не оставил себе и шанса на продолжение леволиберального диктата. Русский суд остудил пыл глобалистов. Теперь Google либо выполнит требования русского законодательства, либо заплатит огромный штраф, который может обернуться для компании разорением.

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