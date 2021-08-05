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Дождь. Закрытие проектов Ходорковского. Приговор Калви. «Тюрьма для политзаключенных» под Минском 05.08.2021

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Телеканал Дождь 05.08.2021. Закрытие проектов Ходорковского. Приговор Калви. «Тюрьма для политзаключенных» под Минском
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Телеканал Дождь - Закрытие проектов Ходорковского. Приговор Калви. «Тюрьма для политзаключенных» под Минском (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

В среду вечером Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сразу три сайта структур бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского. Таким образом, к середине этой недели недоступными в России оказались все медиаресурсы основателя ЮКОСа. И хотя ранее Ходорковский допускал продолжение работы своих проектов за рубежом, все три заблокированных в среду ресурса приняли решение о закрытии. 

 

Телеканал CNN выпустил репортаж о предполагаемом лагере для политзаключенных в Беларуси. В сюжете говорится, что объект построен недавно недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска.

 

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви смирился с возможным обвинительным приговором по обвинению в растрате 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на близкие к инвестору источники. 15 июля прокуратура попросила приговорить Калви к шести годам колонии условно. Уголовное дело против инвестора и еще шести человек возбудили в феврале 2019 года по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, поданному в ФСБ. Изначально дело завели по статье о мошенничестве, но затем переквалифицировали на растрату.

 

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