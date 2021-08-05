Соловьёв LIVE - Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир (5 Августа 2021)
Опубликовано: 5 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Наша голимая правда": Соловьев разносит "приговор человечеству" Васильева и заявление Назарова
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Экстренное заявление Лукашенко
- Зеленский против русских
- Блокировка ресурсов МБХ
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