СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир

"Наша голимая правда": Соловьев разносит "приговор человечеству" Васильева и заявление Назарова

Империя монголов. Чингисхан и его потомки. АРМАГЕДДОНЫЧ

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Экстренное заявление Лукашенко

- Зеленский против русских

- Блокировка ресурсов МБХ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.