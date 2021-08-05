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Соловьёв LIVE. Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир 05.08.2021

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Соловьёв LIVE 05.08.2021. Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Экстренное заявление Лукашенко
- Зеленский против русских 
- Блокировка ресурсов МБХ

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Экстренное заявление Лукашенко. Зеленский против русских. Блокировка ресурсов МБХ. Спецэфир (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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