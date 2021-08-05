Смотрите в этом выпуске: к соглашению "За безопасные выборы" присоединились еще три политические партии; ситуация с COVID-19, потепление климата, транспортные проблемы — основные темы совещания президента с правительством; работа по беспилотнику «Охотник» может быть завершена уже в 2022 году; Россия настроена вывести сотрудничество с Ираном на новый уровень, заявил Вячеслав Володин; видеонаблюдение на предстоящих выборах в сентябре будет вестись непрерывно как минимум 72 часа; поддержка зрителей Первого канала нужна подопечным фонда «Помоги. ОРГ».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.