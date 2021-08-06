Утренний разворот - Саша и Таня. Виталий Шкляров. Константин Калачев (6 Августа 2021)
Опубликовано: 6 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В утреннем эфира Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:
Максим Владимирович Кашулинский, бывший главный редактор Forbes, издатель проекта Reminder
Ася Рак, экономический обозреватель
Живой гвоздь - Виталий Шкляров, политический деятель
Григорий Бакунов, IT-специалист
Константин Эдуардович Калачев, политолог, руководитель «Политической Экспертной группы»
Георгий Базыкин, профессор Сколковского института науки и технологий
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