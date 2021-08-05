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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 05.08.2021

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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 05.08.2021
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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым (5 Августа 2021)

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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым
Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым
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Опубликовано: 6 Августа 2021

Ведущие: Алексей Казаков

Сеанс русофобии в урочище Сандармох в Карелии. В КГБ Белоруссии нашли доказательства причастности Михаила Ходорковского к недавним протестам. Ритуальные убийства, расчленения и каннибализм: в Москве задержали сатанистов, который поведали о своих деяниях. Православная христианка из Омска винит в своем грехе сеть фастфуда: мол, соблазнили рекламой чизбургера в Великий Пост.

 

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