В студии PolitRussia Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций

США завершают боевую миссию в Ираке. Об этом 26 июля объявили президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Операция коалиции во главе с США в Ираке началась 20 марта 2003-го — а уже 1 мая того же года Джордж Буш — младший объявил о победе. Цель операции — свержение власти Саддама Хусейна — была достигнута, однако американские военные задержались в Ираке еще надолго. Первая часть операции продолжалась до 2011-го, когда американский контингент официально покинул страну. Но в 2014-м военные США вновь вернулись в Ирак.

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