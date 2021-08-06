В новом выпуске видеоблога речь зашла о том, что мы вновь оказываемся на пороге мирового кризиса. По какому принципу «приходили» предыдущие мировые кризисы? Имеют ли они естественное или искусственное происхождение? Что можно ожидать в будущем? Обо всём этом – смотрите в новом видеоролике.

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