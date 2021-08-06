Очередное громкое заявление о сохранении «военной помощи» Цеевропе и Джорджии прозвучало из Пентагона. Ответственный американский чиновник, надувая щёки, пафосно объявил, что США «продолжат усилия» по модернизации военной сферы русофобствующих незалежников. Это, конечно, объявят перемогой и в Киеве, и в Тбилиси, но благостную картинку несколько портит подарок украм от британцев – 2 списанных тральщика, отслуживших по 20 лет

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