Закрытие медиапроектов Ходорковского. Тимановская в Варшаве. Выборы в ГД без наблюдателей от ОБСЕ

Преображенский районный суд Москвы приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом сообщил его адвокат Никос Параскевов. Ему также назначил год испытательного срока.

В подмосковной Истре из изолятора временного содержания сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

В подмосковном Следственном комитете сообщили, что побег произошел около 4 утра, заключенные использовали гаечный ключ.

По предварительной информации, у заключенных нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал.

Видео взрыва у здания муниципалитета Смольнинское в Петербурге появилось в социальных сетях, депутат МО Дмитрий Балтруков сообщил, что инцидент произошел во время заседания совета в среду.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Приговор Олегу Навальному и Ляскину. Взрыв в муниципалитете в Петербурге. Побег заключенных из ИВС (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.