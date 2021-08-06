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Дождь. Приговор Олегу Навальному и Ляскину. Взрыв в муниципалитете в Петербурге. Побег заключенных из ИВС 06.08.2021

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Телеканал Дождь 06.08.2021. Приговор Олегу Навальному и Ляскину. Взрыв в муниципалитете в Петербурге. Побег заключенных из ИВС
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Телеканал Дождь - Приговор Олегу Навальному и Ляскину. Взрыв в муниципалитете в Петербурге. Побег заключенных из ИВС (6 Августа 2021)

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Опубликовано: 6 Августа 2021

Преображенский районный суд Москвы приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом сообщил его адвокат Никос Параскевов. Ему также назначил год испытательного срока. 

 

В подмосковной Истре из изолятора временного содержания сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.  
В подмосковном Следственном комитете сообщили, что побег произошел около 4 утра, заключенные использовали гаечный ключ.
По предварительной информации, у заключенных нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал.

 

Видео взрыва у здания муниципалитета Смольнинское в Петербурге появилось в социальных сетях, депутат МО Дмитрий Балтруков сообщил, что инцидент произошел во время заседания совета в среду.

 

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