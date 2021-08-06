США на пороге дефолта, когда лопнет пузырь? Выдержит ли глобальная экономика финансовые игры американцев? И какую замену доллару нашли мировые финансисты?



Может ли сострадание к инвалиду обернуться трагедией? Имеет ли общество право не видеть чужого горя? Почему быть работающим инвалидом в России опасно?

Смотрите онлайн Место встречи Беспомощное положение (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.