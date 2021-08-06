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Место встречи. Беспомощное положение 06.08.2021

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Место встречи 06.08.2021. Беспомощное положение
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Место встречи - Беспомощное положение (6 Августа 2021)

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Опубликовано: 6 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

США на пороге дефолта, когда лопнет пузырь? Выдержит ли глобальная экономика финансовые игры американцев? И какую замену доллару нашли мировые финансисты?

Может ли сострадание к инвалиду обернуться трагедией? Имеет ли общество право не видеть чужого горя? Почему быть работающим инвалидом в России опасно?

 

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