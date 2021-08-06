Царьград. Главное - Разборки 2.0: агрессивные мигранты «захватывают» ночные улицы (6 Августа 2021)
Опубликовано: 6 Августа 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Несколько десятков мигрантов с битами, палками и ножами устроили погром в строительных бараках рядом с новым жилым комплексом в Одинцове. О том, к чему может привести массовый и бесконтрольный завоз мигрантов в Россию, рассказал учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.
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