Несколько десятков мигрантов с битами, палками и ножами устроили погром в строительных бараках рядом с новым жилым комплексом в Одинцове. О том, к чему может привести массовый и бесконтрольный завоз мигрантов в Россию, рассказал учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Разборки 2.0: агрессивные мигранты «захватывают» ночные улицы (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.