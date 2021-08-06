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Соловьёв LIVE. «Ярлык на княжение нам не нужен». Соловьев высмеял отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию 06.08.2021

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Соловьёв LIVE 06.08.2021. «Ярлык на княжение нам не нужен». Соловьев высмеял отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию
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Соловьёв LIVE - «Ярлык на княжение нам не нужен». Соловьев высмеял отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию (6 Августа 2021)

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Опубликовано: 6 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ОБСЕ решила не направлять своих наблюдателей в Россию на выборы депутатов Госдумы, сославшись на ограничение их численности. Российские власти считают, что это надуманный повод. При этом участие оппозиции в выборах будет ограниченным - как и видеонаблюдение за голосованием.

 

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