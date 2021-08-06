Яков Кедми жестко и правдиво о ситуации в Белоруссии и расследовании КГБ

ОБСЕ решила не направлять своих наблюдателей в Россию на выборы депутатов Госдумы, сославшись на ограничение их численности. Российские власти считают, что это надуманный повод. При этом участие оппозиции в выборах будет ограниченным - как и видеонаблюдение за голосованием.

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