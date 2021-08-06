Важное. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе! Лукашенко об Украине

Обсуждаемые темы:

1. Интервью Зеленского о Донбассе и Крыме

- Зеленский считает, что 90% зависит от Путина

- Паспортизация Донбасса как стратегия выживания

- Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами

2. Ермак и Кулеба с визитом в США готовят встречу Зеленского и Байдена

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