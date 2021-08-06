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НАШ. Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме 06.08.2021

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НАШ 06.08.2021. Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме
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НАШ - Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме (6 Августа 2021)

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Опубликовано: 6 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
1. Интервью Зеленского о Донбассе и Крыме
- Зеленский считает, что 90% зависит от Путина
- Паспортизация Донбасса как стратегия выживания
- Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами
2. Ермак и Кулеба с визитом в США готовят встречу Зеленского и Байдена

 

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