НАШ - Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме (6 Августа 2021)
Опубликовано: 6 Августа 2021
Марафон. Заявления Зеленского о Донбассе. Крымская платформа. Визит Зеленского в США. Дело Чауса
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Обсуждаемые темы:
1. Интервью Зеленского о Донбассе и Крыме
- Зеленский считает, что 90% зависит от Путина
- Паспортизация Донбасса как стратегия выживания
- Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами
2. Ермак и Кулеба с визитом в США готовят встречу Зеленского и Байдена
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