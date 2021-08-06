В этом выпуске:

- Цены на подсолнечное масло отпустят после выборов;

- Шойгу обещает избавить Россию от импортных товаров;

- Под Новым Уренгоем сутки тушили завод Газпрома по переработке газового конденсата;

- В России назрел дефицит иммуноглобулина, предупреждают в Минпромторге;

- Просроченная задолженность по кредитам за год выросла почти на 20%;

- Авторынок в июле просел на 6,5 процентов, заявляют в ассоциации европейского бизнеса;

- В Подмосковной Истре из СИЗО сбежали пятеро заключённых;

- На Украине после отмены моратория на продажу земли цена гектара достигла полутора тысяч долларов;

- Мексиканское правительство подало в суд на американских производителей оружия;

- Администрация Байдена одобрила продажу первой партии оружия Тайваню на 750 миллионов долларов;

- Россия перебросила к границе с Афганом стратегические бомбардировщики Ту-22М3;

- На литовско-белорусской границе погиб мигрант из Ирака;

- Венесуэла с 1 октября вводит национальную цифровую валюту;

- Эппл будет следить за педофилами с помощью их же телефонов.

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