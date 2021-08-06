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Константин Сёмин. Голикова и корона. Города Шойгу. Шпионские айфоны. Галопом по Европам 06.08.2021

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Константин Сёмин 06.08.2021. Голикова и корона. Города Шойгу. Шпионские айфоны. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Голикова и корона. Города Шойгу. Шпионские айфоны. Галопом по Европам (6 Августа 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 6 Августа 2021

В этом выпуске:
- Цены на подсолнечное масло отпустят после выборов;
- Шойгу обещает избавить Россию от импортных товаров;
- Под Новым Уренгоем сутки тушили завод Газпрома по переработке газового конденсата;
- В России назрел дефицит иммуноглобулина, предупреждают в Минпромторге;
- Просроченная задолженность по кредитам за год выросла почти на 20%;
- Авторынок в июле просел на 6,5 процентов, заявляют в ассоциации европейского бизнеса;
- В Подмосковной Истре из СИЗО сбежали пятеро заключённых;
- На Украине после отмены моратория на продажу земли цена гектара достигла полутора тысяч долларов;
- Мексиканское правительство подало в суд на американских производителей оружия;
- Администрация Байдена одобрила продажу первой партии оружия Тайваню на 750 миллионов долларов;
- Россия перебросила к границе с Афганом стратегические бомбардировщики Ту-22М3;
- На литовско-белорусской границе погиб мигрант из Ирака;
- Венесуэла с 1 октября вводит национальную цифровую валюту;
- Эппл будет следить за педофилами с помощью их же телефонов.

 

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