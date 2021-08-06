Телеканал Дождь - Диктатура Лукашенко и год протестам в Беларуси. Уничтожение российской оппозиции и «санитарное дело» (6 Августа 2021)
Опубликовано: 6 Августа 2021
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Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.
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