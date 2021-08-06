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Политическая Россия. Зеленский анонсировал этнические чистки русских на Украине 06.08.2021

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Политическая Россия 06.08.2021. Зеленский анонсировал этнические чистки русских на Украине
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Политическая Россия - Зеленский анонсировал этнические чистки русских на Украине (6 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 7 Августа 2021

«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое – нам в Россию, мы русские", – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда!» – сказал Зеленский. 

 

Президент считает, что история все поставит на места. Украина, по его мнению, будет расти вверх, а Донбасс никуда расти не будет, поэтому счастья для этих людей не будет. «Но если ты украинец, будь там, держись» – резюмировал политик. 

 

Он предложил жителям Донбасса пользоваться моментом и ехать на Восток. Но также грозно предупредил о том, что цивилизации на том географическом пространстве, что занимают две непризнанные республики, без Украины не будет никогда. 

 

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