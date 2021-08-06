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Свобода слова Савика Шустера. Олигархи: самое важное за год 06.08.2021

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Свобода слова Савика Шустера 06.08.2021. Олигархи: самое важное за год
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Свобода слова Савика Шустера - Олигархи: самое важное за год (6 Августа 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 7 Августа 2021

1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект, цель которого определить, кто является олигархом в стране и ограничить их влияние на политику и экономику страны. В эфире «Свободы слова Савика Шустера» велись активные обсуждения относительно этого законопроекта и украинских олигархов.

 

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