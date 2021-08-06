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1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект, цель которого определить, кто является олигархом в стране и ограничить их влияние на политику и экономику страны. В эфире «Свободы слова Савика Шустера» велись активные обсуждения относительно этого законопроекта и украинских олигархов.

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