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Соловьёв LIVE. Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ 06.08.2021

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Соловьёв LIVE 06.08.2021. Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ (6 Августа 2021)

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Опубликовано: 7 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии?
- Спецслужбы США и беглые олигархи планируют провокации в России
- Фантомные боли Зеленского по Крыму
- США разграбили музеи Ирака

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Denn
7 Августа 2021, 10:57
Если реабилитировать Сталина, то надо и все репрессированные народы снова вернуть в Сибирь и Казахстан. Надо также продолжить компанию борьбы с безродными космополитами, и арестовать группу врачей-вредителей...
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