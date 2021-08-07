Соловьёв LIVE - Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ (6 Августа 2021)
Опубликовано: 7 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии?
- Спецслужбы США и беглые олигархи планируют провокации в России
- Фантомные боли Зеленского по Крыму
- США разграбили музеи Ирака
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.