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«За что вы мстите стране?» Владимир Соловьев – о «праведном» трепете Лии Ахеджаковой

«Ярлык на княжение нам не нужен». Соловьев высмеял отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии?

- Спецслужбы США и беглые олигархи планируют провокации в России

- Фантомные боли Зеленского по Крыму

- США разграбили музеи Ирака

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ (6 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.