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Вести в 20:00 06.08.2021

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Вести в 20:00 06.08.2021
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Вести в 20:00 (6 Августа 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 7 Августа 2021

Путин провел совещание в Челябинской области по ситуации с пожарами и паводками. Фонд "Круг добра" передаст шести семьям долгожданное лекарство "Золгенсма". Военные России, Узбекистана и Таджикистана напомнили, что граница под защитой. Как работают скрытые патрули ГИБДД в Москве? В Истре из ИВС сбежали пятеро преступников: могли ли им помочь?

 

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