Дмитрий Гордон - Илларионов об истеричной реакции Путина и последовавшем после нее заявлении Терешковой (7 Августа 2021)
Опубликовано: 7 Августа 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским политиком и экономистом, старшим научным сотрудником вашингтонского института Катона, экс-советником Путина по экономике и его доверенным лицом в "Большой восьмерке" Андреем Илларионовым.
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