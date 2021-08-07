О возврате Крыма и Донбасса и о подаче воды в Крым

Об агентах Кремля в Израиле, погоне блогеров за просмотрами и украинской национальной идее

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с российским политиком и экономистом, старшим научным сотрудником вашингтонского института Катона, экс-советником Путина по экономике и его доверенным лицом в "Большой восьмерке" Андреем Илларионовым.

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