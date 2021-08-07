Российская либеральная журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посоветовала властям Литвы, не справляющимся с миграционным нашествием, морить мигрантов голодом. Это, по мнению Латыниной, позволило бы Литве пресечь дальнейший приток нелегалов.

«Очень меня порадовала история про Литву, которая страдает от нашествия мигрантов, в основном из Ирака через белорусскую границу. При этом „агрофюрер“ не только гадит соседу, но и зарабатывает на этом. Потому что, из-за чего нашествие происходит? Потому что Беларусь практически открыто позиционирует себя в качестве дырки в заборе Евросоюза. Это тот самый метр государственной границы, которую они любезно сдают в аренду всем контрабандистам, которые перевозят людей из Ирака и других прекрасных мест. Хотите попасть в Евросоюз? Вот приезжайте в Беларусь, а там переходите границу», — заявила Латынина.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Латынина – нациcтcкая св*лочь»: Либералы на "Эхе" советуют властям Литвы морить мигрантов голодом (7 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.