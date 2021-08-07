В студии PolitRussia Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций

- О видах спорта, которые гарантируют России медали, и о потенциале команд

- Чем Олимпиада в Токио отличается от проводимых ранее и как быть с участием трансгендеров ?

- О жизни спортсмена и об уникальности нашей сборной

- Жесты на Олимпиаде

- Кейс Тимановской

- О спортсмене из Уганды, который не смог сбежать в Японию

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