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Политическая Россия. Наши спортсмены и без флага рвут соперников 07.08.2021

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Политическая Россия 07.08.2021. Наши спортсмены и без флага рвут соперников
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Политическая Россия - Наши спортсмены и без флага рвут соперников (7 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 7 Августа 2021

В студии PolitRussia Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций

 

- О видах спорта, которые гарантируют России медали, и о потенциале команд
- Чем Олимпиада в Токио отличается от проводимых ранее и как быть с участием трансгендеров ?
- О жизни спортсмена и об уникальности нашей сборной
- Жесты на Олимпиаде
- Кейс Тимановской
- О спортсмене из Уганды, который не смог сбежать в Японию

 

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