«Ярлык на княжение нам не нужен». Соловьев высмеял отказ ОБСЕ направить наблюдателей в Россию

Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов в эфире Соловьев Live.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Поплатятся все! Соловьев раскрыл всю правду о попытке переворота в Белоруссии и виновниках мятежа (7 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.