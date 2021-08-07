Политическая Россия - Минкультуры продолжит давать деньги пропагандистам извращений и русофобии (7 Августа 2021)
Опубликовано: 7 Августа 2021
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Разочарованием для многих наших сограждан стала позиция министра культуры России по теме проверки репертуара отечественных театров. Ольга Любимова открестилась от инициативы Общественного совета при Минкультуры: проверить, соответствуют ли постановки светлоликих режиссёров стратегии нацбезопасности России
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