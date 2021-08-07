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Дождь. 5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии 07.08.2021

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Телеканал Дождь 07.08.2021. 5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии
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Телеканал Дождь - 5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии (7 Августа 2021)

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Опубликовано: 7 Августа 2021

Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный».

 

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Таким образом, сборная Россия осталась без золота в художественной гимнастике в личном многоборье впервые с 1996 года.

 

Дым от якутских пожаров уже добрался до соседних регионов. Смогом окутаны 90 населенных пунктов в Красноярском крае. Жителям Забайкалья рекомендуют воздержаться от прогулок. В Якутии уже больше месяца горят леса, эксперты прогнозируют, что пожары не утихнут раньше сентября. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь 5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии (7 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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