Приговор Олегу Навальному и Ляскину. Взрыв в муниципалитете в Петербурге. Побег заключенных из ИВС

Диктатура Лукашенко и год протестам в Беларуси. Уничтожение российской оппозиции и «санитарное дело»

Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный».

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Таким образом, сборная Россия осталась без золота в художественной гимнастике в личном многоборье впервые с 1996 года.

Дым от якутских пожаров уже добрался до соседних регионов. Смогом окутаны 90 населенных пунктов в Красноярском крае. Жителям Забайкалья рекомендуют воздержаться от прогулок. В Якутии уже больше месяца горят леса, эксперты прогнозируют, что пожары не утихнут раньше сентября.

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