Задержки авиарейсов – кто виноват и что делать. История из жизни

Как ни странно это прозвучит – но сегодня рассказать о зверствах нацистов стало гораздо сложнее. Почему? Потому, что в действие вступил закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Запрещено распространять экстремистские материалы - изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.



На деле же большие проблемы начались у… издательств. Потому, что расплывчатые формулировки закона и его трактование книжными магазинами уже начали приводить к возврату книг.

Уже не за горами сложности и откладывание выпуска книг. Посвященных… победам нашей армии! И - разоблачению преступлений нацистского государства.

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