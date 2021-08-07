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Николай Стариков. Кому выгодно прятать правду о преступлениях нацистов 07.08.2021

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Николай Стариков 07.08.2021. Кому выгодно прятать правду о преступлениях нацистов
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Николай Стариков - Кому выгодно прятать правду о преступлениях нацистов (7 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 7 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

Как ни странно это прозвучит – но сегодня рассказать о зверствах нацистов стало гораздо сложнее. Почему? Потому, что в действие вступил закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Запрещено распространять экстремистские материалы - изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. 


На деле же большие проблемы начались у… издательств. Потому, что расплывчатые формулировки закона и его трактование книжными магазинами уже начали приводить к возврату книг. 
Уже не за горами сложности и откладывание выпуска книг. Посвященных… победам нашей армии! И - разоблачению преступлений нацистского государства.

 

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