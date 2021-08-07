Соловьёв LIVE - «Подлые» трактовки и шизофрения Эйдельман: откуда взялась «любовь» молодежи к товарищу Сталину (7 Августа 2021)
Опубликовано: 7 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Установку памятника Сталину поддерживает примерно половина россиян – 48%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-Центра»*. Против памятников Сталину выступают всего 20% населения, безразличны порядка 29%. Социологи отмечают, что за последние десятилетие российское общественное мнение по вопросу установки памятника Сталину сменилось на противоположное.
* «Левада-центр» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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