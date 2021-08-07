Кто стоял за госпереворотом в Белоруссии? Новые провокации в России. СМЕРШ

Поплатятся все! Соловьев раскрыл всю правду о попытке переворота в Белоруссии и виновниках мятежа

Установку памятника Сталину поддерживает примерно половина россиян – 48%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-Центра»*. Против памятников Сталину выступают всего 20% населения, безразличны порядка 29%. Социологи отмечают, что за последние десятилетие российское общественное мнение по вопросу установки памятника Сталину сменилось на противоположное.



* «Левада-центр» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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