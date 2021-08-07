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Российская спортсменка Дина Аверина получила серебряную медаль по итогам соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье на токийской Олимпиаде. Предыдущие 25 лет Россия всегда получала золотые медали в данной дисциплине. На первом месте — израильтянка Линой Ашрам. По итогам выступления Аверина назвала судейство несправедливым, этой точки зрения придерживаются и другие известные российские спортсмены, в том числе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Спортивный журналист Эмма Гаджиева назвала судейство «безобразным».

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