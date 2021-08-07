Наши спортсмены и без флага рвут соперников

Мир вступил в период технологической революции, которая приведет к формированию новой мировой элиты XXI и, вероятно, XXII веков, заявил Анатолий Чубайс. По его словам, эта революция может как нанести по России «уникальный» удар, так и создать для нее новые возможности

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке. Об этом Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента Владимира Путина по связям с международными организациями, предупредил в своем письме

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