Наши спортсмены и без флага рвут соперников

Россия осталась без золота в художественной гимнастике. Россиянки впервые с 1996-го остались без золотых медалей Олимпийских Игр в художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Россиянкам трижды отклоняли протесты на результаты

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