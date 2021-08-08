Соловьёв LIVE - «Боятся и следят за каждым эфиром». Предатели России бьются в истерике от своего бессилия (8 Августа 2021)
Опубликовано: 8 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Глава СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что в группу Bellingcat входят бывшие сотрудники западных спецслужб. Что на это ответил сотрудник Bellingcat Христо Грозев - гастарбайтер западных спецслужб?
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