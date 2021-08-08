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Соловьёв LIVE. Итоги Олимпиады. Срок за пранк. Ретроградный Меркури 08.08.2021

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Соловьёв LIVE 08.08.2021. Итоги Олимпиады. Срок за пранк. Ретроградный Меркури
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Соловьёв LIVE - Итоги Олимпиады. Срок за пранк. Ретроградный Меркури (8 Августа 2021)

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Опубликовано: 8 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Астрологи объявили время «Ретроградного Меркури»! Главные новости недели от Илиаса Меркури.

- Итоги Олимпиады
- Конец ФБК*
- Срок за пранк с коронавирусом

 

*ФБК — экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента

 

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