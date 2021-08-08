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Время в 21:00. Воскресный выпуск 08.08.2021

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Время в 21:00 08.08.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (8 Августа 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 8 Августа 2021

Важность Сибири для России не требует уточнений и объяснений, большой проект для будущего этих территорий предложил на неделе Сергей Шойгу. Речь о создании крупных городов в дополнение к промышленным и научным центрам, которые уже существуют. Новосибирск и Красноярск в их числе. Министр обороны побывал на предприятиях, где выпускают оружие, новое и перспективное. Все детали в репортаже Александра Лякина.

 

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