Важность Сибири для России не требует уточнений и объяснений, большой проект для будущего этих территорий предложил на неделе Сергей Шойгу. Речь о создании крупных городов в дополнение к промышленным и научным центрам, которые уже существуют. Новосибирск и Красноярск в их числе. Министр обороны побывал на предприятиях, где выпускают оружие, новое и перспективное. Все детали в репортаже Александра Лякина.

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