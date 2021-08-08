В свое время СССР был одним из мировых лидеров по производству микроэлектроники, пусть и не для бытового пользования, а для оборонной промышленности. Однако 90-ые похоронили советские наработки, а затем Россия стала следовать ленивой логике: зачем напрягаться и производить микросхемы самим, если можно купить их у западных или азиатских производителей? Санкции 2014 года объяснили, зачем. Так можем ли мы избавиться от этой зависимости?

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