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Политическая Россия. От зарубежных микросхем зависит даже наша оборонка. Это поправимо (Андрей Шпиленко) 08.08.2021

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Политическая Россия 08.08.2021. От зарубежных микросхем зависит даже наша оборонка. Это поправимо (Андрей Шпиленко)
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Политическая Россия - От зарубежных микросхем зависит даже наша оборонка. Это поправимо (Андрей Шпиленко) (8 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 8 Августа 2021

В свое время СССР был одним из мировых лидеров по производству микроэлектроники, пусть и не для бытового пользования, а для оборонной промышленности. Однако 90-ые похоронили советские наработки, а затем Россия стала следовать ленивой логике: зачем напрягаться и производить микросхемы самим, если можно купить их у западных или азиатских производителей? Санкции 2014 года объяснили, зачем. Так можем ли мы избавиться от этой зависимости?

 

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