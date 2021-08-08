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Дождь. Рогозин предложил расстреливать за коррупцию. Закрытие Олимпиады в Токио. Месси уходит в ПСЖ. 08.08.2021

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Телеканал Дождь 08.08.2021. Рогозин предложил расстреливать за коррупцию. Закрытие Олимпиады в Токио. Месси уходит в ПСЖ.
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Телеканал Дождь - Рогозин предложил расстреливать за коррупцию. Закрытие Олимпиады в Токио. Месси уходит в ПСЖ. (8 Августа 2021)

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Опубликовано: 8 Августа 2021

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за более жесткие наказания за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». 

 

Аргентинец Лионель Месси перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Видео с его словами в твиттере опубликовал Мохаммед Саид Алькааби, почетный член Катарского арабского клуба.

 

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