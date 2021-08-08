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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за более жесткие наказания за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Аргентинец Лионель Месси перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Видео с его словами в твиттере опубликовал Мохаммед Саид Алькааби, почетный член Катарского арабского клуба.

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