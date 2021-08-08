«Боятся и следят за каждым эфиром». Предатели России бьются в истерике от своего бессилия

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в военно-промышленном комплексе должна наказываться смертной казнью. «Я еще когда в Думе работал, тогда еще говорил и публично заявлял, что с моей точки зрения коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками». Он также объяснил причину включения двигателей «Науки» после стыковки с МКС.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Потворство агрессору!» Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в «оборонке» (8 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.