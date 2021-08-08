Против России развернута информационная идеологическая война. Как сказал министр обороны Сергей Шойгу, в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы против нас. Причем в этих центрах обучаются не только иностранцы, но и граждане России. Информационные центры подчинены командованию НАТО. В это же время Пентагон проводит эксперименты по глобальному информационному доминированию.

Смотрите онлайн Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (8 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.