Прекратить выдавать больше одного загранпаспорта в одни руки настоятельно советует незалежным украм ЕС. Причина этого заключается в том, что стремящаяся к персональной евроинтеграции публика обманывает власти нормальных-то стран, предъявляя то один паспорт, то другой. Обходя таким нехитрым финтом ограничения по срокам пребывания. А как же западные Тихналогии, неужто они не могут так настроить базы данных, чтобы было видно, что конкретный укр уже предъявлял другой документ? – Поинтересуется скептик. А никак

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