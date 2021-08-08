Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова 08.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 08.08.2021. Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова
08.08.2021 08.08.2021 08.08.2021 08.08.2021 08.08.2021 07.08.2021 07.08.2021 07.08.2021 07.08.2021 06.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова (8 Августа 2021)

216 просмотров
10
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 8 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском «Лабиринта Карнаухова». В студии — Сергей Карнаухов. 

Обсуждаем бегство Любови Соболь из России вместе с Акимом Керимовым. Напомним, Соболь была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова (8 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Дождь. Итоги Олимпиады. Рекордные лесные пожары в Якутии. Годовщина войны между Россией и Грузией 08.08.2021Соловьёв LIVE. Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова 08.08.2021Вести в 20:00 08.08.2021Политическая Россия. ЕC – украм: прекратите дублировать загранпаспорта 08.08.2021Воскресный вечер с Соловьевым 08.08.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 08.08.2021Анатолий Шарий. В луже затравили спортсменку за фото 08.08.2021Соловьёв LIVE. Срочно! Спасибо нашим олимпийцам. We will ROC you. Специальный эфир с Красной площади 08.08.2021Соловьёв LIVE. «Потворство агрессору!» Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в «оборонке» 08.08.2021Перший Незалежний. Марафон. Власть против оппозиции 08.08.2021Дождь. Рогозин предложил расстреливать за коррупцию. Закрытие Олимпиады в Токио. Месси уходит в ПСЖ. 08.08.2021Политическая Россия. От зарубежных микросхем зависит даже наша оборонка. Это поправимо (Андрей Шпиленко) 08.08.2021Армен Гаспарян. Тихановская призывает, травля Магучих, Каллас считает, Киргизия закрывает 08.08.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 08.08.2021Соловьёв LIVE. Итоги Олимпиады. Срок за пранк. Ретроградный Меркури 08.08.2021

Все ток-шоу