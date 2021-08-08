Соловьёв LIVE - Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова (8 Августа 2021)
Опубликовано: 8 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском «Лабиринта Карнаухова». В студии — Сергей Карнаухов.
Обсуждаем бегство Любови Соболь из России вместе с Акимом Керимовым. Напомним, Соболь была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
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