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Срочно! Спасибо нашим олимпийцам. We will ROC you. Специальный эфир с Красной площади

Мы в эфире со специальным выпуском «Лабиринта Карнаухова». В студии — Сергей Карнаухов.

Обсуждаем бегство Любови Соболь из России вместе с Акимом Керимовым. Напомним, Соболь была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Турецкий побег Соболь и Акима. Спецэфир. Лабиринт Карнаухова (8 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.