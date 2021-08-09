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Утренний разворот. Баблоян и Курников 09.08.2021

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Утренний разворот 09.08.2021. Баблоян и Курников
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Утренний разворот - Баблоян и Курников (9 Августа 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 9 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирина Баблоян и Максим Курников.
 
Василий Иванович Головнин, руководитель представительства ТАСС в Японии


Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

«Эхономика»
Ася Рак, экономический обозреватель

 
Леонид Гозман, политик, психолог


Геннадий Викторович Хазанов, народный артист России. 

 
Денис Казанский, ведущий и комментатор «Матч ТВ»

 

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