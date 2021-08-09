Утренний разворот - Баблоян и Курников (9 Августа 2021)
Опубликовано: 9 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирина Баблоян и Максим Курников.
Василий Иванович Головнин, руководитель представительства ТАСС в Японии
Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
«Эхономика»
Ася Рак, экономический обозреватель
Леонид Гозман, политик, психолог
Геннадий Викторович Хазанов, народный артист России.
Денис Казанский, ведущий и комментатор «Матч ТВ»
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