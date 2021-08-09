Президент Украины Владимир Зеленский и его политическое окружение пребывают в «альтернативной реальности». Об этом, комментируя провокационное заявление Зеленского о том, что все кто считает себя русскими должны переехать в Россию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Август будет горячим». Пушилин резко ответил Зеленскому на чудовищные заявления о Донбассе (9 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.