Соловьёв LIVE - «Украинские судьи стали нейтральными?»: Соловьев о скандале с сестрами Авериными на Олимпиаде (9 Августа 2021)
Опубликовано: 9 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Индивидуальное многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио войдет в историю. Крайне спорное судейство спровоцировало огромный скандал и оставило в шоке многих поклонников этого вида спорта. Россиянка Дина Аверина осталась с серебряной медалью, ее сестра-близняшка Арина Аверина заняла четвертое место. Золото присудили израильтянке Линой Ашрам, бронзу — белоруске Алине Горносько.
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