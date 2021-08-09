«Потворство агрессору!» Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в «оборонке»

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«Август будет горячим». Пушилин резко ответил Зеленскому на чудовищные заявления о Донбассе

Индивидуальное многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио войдет в историю. Крайне спорное судейство спровоцировало огромный скандал и оставило в шоке многих поклонников этого вида спорта. Россиянка Дина Аверина осталась с серебряной медалью, ее сестра-близняшка Арина Аверина заняла четвертое место. Золото присудили израильтянке Линой Ашрам, бронзу — белоруске Алине Горносько.

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