Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 9 августа 2021 года. Минск. Мы проведем прямую трансляцию из Дворца Независимости, старт в 11:00. Не пропустите!

В открытом разговоре с Главой государства примут участие около 300 человек: журналисты, медийщики и частные лица. Всего же в оргкомитет поступило около тысячи заявок от желающих.

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