Перший Незалежний - "Большой разговор" с Лукашенко (9 Августа 2021)
Опубликовано: 9 Августа 2021
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Большой разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 9 августа 2021 года. Минск. Мы проведем прямую трансляцию из Дворца Независимости, старт в 11:00. Не пропустите!
В открытом разговоре с Главой государства примут участие около 300 человек: журналисты, медийщики и частные лица. Всего же в оргкомитет поступило около тысячи заявок от желающих.
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