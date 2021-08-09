Скандал с гимнастками на Олимпиаде. Давление на журналистов. Акции против антиковидных мер в Европе

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Мосгорсуд отменил регистрацию члена федерального комитета партии «Яблоко» Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по Ховринскому одномандатному избирательному округу Москвы №207. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за два года проводит сегодня большую пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

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