Задержки авиарейсов – кто виноват и что делать. История из жизни

Чубайс о новых элитах, Олимпиада в Токио и судейство. Ответы на вопросы

По его звонку ночью поднимали президента США.

Нахамить Молотову и даже Сталину – легко.

Когда же его снимали с должности, отряд НКВД оцепил здание НКИД СССР. Всех его замов постигло правосудие, а сам он оказался неприкасаемым.

Так кем же на самом деле был Максим Максимович Литвинов?

Об этом рассказал в новом выпуске видеоблога.

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