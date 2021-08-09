Николай Стариков - Кто вы, господин Литвинов - сталинский Чубайс (9 Августа 2021)
Опубликовано: 9 Августа 2021
Ведущие: Николай Стариков
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По его звонку ночью поднимали президента США.
Нахамить Молотову и даже Сталину – легко.
Когда же его снимали с должности, отряд НКВД оцепил здание НКИД СССР. Всех его замов постигло правосудие, а сам он оказался неприкасаемым.
Так кем же на самом деле был Максим Максимович Литвинов?
Об этом рассказал в новом выпуске видеоблога.
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