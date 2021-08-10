Телеканал Дождь - Чего ждать Беларуси? Пожары в Греции. Дмитрий Быков. Вера Котельникова (10 Августа 2021)
Опубликовано: 10 Августа 2021
Годовщина выборов в Беларуси: выступление Лукашенко. Шлосберга сняли с выборов. Умер Сергей Ковалев
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Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».
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