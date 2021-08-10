"Изначально BRUA предназначался для поставок на Балканы и в страны Центральной Европы румынского газа, добытого в Черном море, и топлива из «Южного газового коридора». Из-за местного налогового законодательства морской проект, однако, затягивается не менее, чем на пять лет, а азербайджанский газ не могут подать, так как недостроен интерконнектор Греция-Болгария. Поэтому по газопроводу пошел российский газ из «Турецкого потока». Поставки по BRUA осуществляются от болгарского пункта «Негру вода 1/Кардам» до венгерского «Чандапалота», сообщает румынский оператор. По его данным, загрузка газопровода составляет 96%: 4,6 млн кубометров в сутки или 1,68 млрд кубометров в год."

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